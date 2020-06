Detingut un jove a Manresa amb una ordre pendent d'ingrés a presó

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dilluns un jove de 23 anys sobre qui constava una ordre d'ingrés a presó dictada per un jutjat de Barcelona per delictes contra el patrimoni. Els fets van succeir a quarts de 4 de la tarda, quan una patrulla va apreciar com l'individu, en veure la presència policial, va efectuar una maniobra estranya. Els agents tenien vist el jove, multireincident i amb nombrosos antecedents, i sabent que podria tenir alguna ordre de recerca i captura -afirma la Policia Local en un comunicat-, ho van comprovar a través dels sistemes informàtics policials. En confirmar que, efectivament, hi havia activa una alerta d'ingrés a presó, van procedir a l'arrest.