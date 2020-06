L'Audiència diu que la jutgessa de Manresa sí que és competent per investigar la querella de Junqueras contra el Suprem

L'Audiència de Barcelona ha estimat parcialment el recurs d'Oriol Junqueras i ha establert que la jutgessa de Manresa sí que és competent per investigar la querella de l'exvicepresident contra el Tribunal Suprem pel missatge on s'avisava les juntes de tractament de conseqüències penals si s'avalava que els presos independentistes passessin la quarantena a casa. La magistrada de Manresa va argumentar que ella no n'era competent i que la causa corresponia al Suprem, però l'Audiència argumenta que els fets de la querella s'atribueixen genèricament a l'alt tribunal, però no a cap magistrat. És per això que li ordena que estudiï si admet o no a tràmit el cas, segons ha avançat el 324 i ha pogut confirmar l'ACN.

"Si la querella presentada tingués com a conseqüència provocar la incoació d'un procés dirigit contra algun magistrat del Suprem la competència per instruir aquest procés li correspondria al Suprem", apunta l'Audiència, que subratlla que no es pot atribuir el missatge a cap magistrat sense investigar-ho primer, perquè la informació hagués pogut venir d'altres persones del tribunal, com lletrats o secretaris.

Al seu parer, "és molt prematur estimar que hi ha indicis que algun magistrat pogués ser l'autor últim dels fets que són objecte de la querella". Si de les diligències en resulten indicis contra algun magistrat serà el moment d'inhibir-se, continua l'Audiència, que insta la jutgessa a estudiar si admet a tràmit o no la querella.

De fet, Junqueras havia demanat en el seu recurs que s'acordés l'admissió a tràmit, però l'Audiència argumenta que això ho ha de decidir la jutgessa de Manresa, perquè no s'hi ha pronunciat encara.