Un comitè d'experts estudiarà les condicions de seguretat de la mina

ICL, empresa matriu d'Iberpotash, va anunciar dues hores després de l'accident mortal de dijous passat l'aturada de l'activitat d'extracció de la mina per poder portar a terme una investigació sobre les causes de l'accident i per conèixer l'estat de la mina amb la finalitat de determinar quines mesures de seguretat cal prendre amb l'objectiu de reprendre l'activitat.

Aquesta investigació la durà a terme un comitè d'experts internacional que té l'objectiu d'aclarir les causes dels accidents que van tenir lloc a aquesta mina el 5 i 25 de juny en què van morir Pau Camp i Ángel Mielgo, respectivament, tots dos treballadors de Montajes Rus.

La investigació també servirà per analitzar l'estat i el funcionament de la mina de Vilafruns i decidir si és viable pel que fa a seguretat reprendre la feina o no. En principi, la investigació és previst que duri unes tres setmanes, però ICL no nega que aquest termini es podria ampliar si troben alguna irregularitat que no permeti la represa de l'activitat.

En aquest sentit, l'empresa recorda que «la seguretat és un valor essencial per a la nostra companyia i per al Grup ICL», i que, pel que fa a les negociacions, està totalment oberta al diàleg amb els treballadors, «com es va posar de manifest amb l'acord assolit la setmana passada amb els comitès i que va servir per desconvocar inicialment la vaga».

Ahir aquest diari no va aconseguir que la direcció d'ICL aclarís si l'accident pot condicionar el futur i la continuïtat de la mina de Vilafruns abans del trasllat definitiu de l'activitat d'explotació a la mina de Súria.