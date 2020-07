Desarticulat un grup criminal que tenia capacitat de produir anualment sis milions d'euros en marihuana

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues i al blanqueig de capitals i han detingut 27 persones. Alguns dels 42 escorcolls que es van dur a terme durant l'operació van tenir lloc al Bages, el Berguedà i el Moianès. Concretament, a Cercs, Gironella, Casserres, Artés, Sant Salvador de Guardiola i Monistrol de Calders.

La investigació es va iniciar a finals de desembre del 2019 quan es va detectar l'existència d'una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic intensiu de marihuana anomenada Clan Egara. Aquesta organització funcionava com un càrtel on cadascun dels seus caps disposava de les seves plantacions tot i que es donaven suport logístic i s'intercanviaven treballadors amb la finalitat de maximitzar-ne els rendiments.

D'altra banda, per justificar davant l'Agència Tributària que obtenien ingressos provinents d'activitats legals, es donaven d'alta a la Seguretat Social amb contractes entre els seus membres i pagant-se part dels deutes que tenien a través de les nòmines.

La marihuana es cultivava en cases llogades o adquirides pels integrants del Clan Egara. Posteriorment l'entregaven a d'altres membres que la venien a compradors majoritàriament estrangers o a associacions cannàbiques que ja els pertanyien.

Els caps de l'organització disposaven de diverses immobiliàries i empreses de construcció amb l'objectiu de blanquejar els quantiosos ingressos que tenien, que utilitzaven per emetre factures falses i per comprar immobles que utilitzaven per llogar a testaferros i després posar en marxa les plantacions.

Els rols i jerarquies de l'organització estaven perfectament definits: Alguns dels seus membres es dedicaven a cultivar els esqueixos de les plantes de marihuana, uns altres s'encarregaven de muntar les instal·lacions elèctriques i de punxar la llum dels comptadors, una part cuidava de les plantacions i, finalment, la resta duia a terme les vendes.

El Clan Egara tenia capacitat per a produir anualment marihuana per un valor de sis milions d'euros.

Durant la investigació s'han pogut comissar diverses entregues de marihuana i esqueixos que han permès acreditar el delicte de cultiu i tràfic de drogues, i una vegada es van localitzar totes les plantacions que tenien es va decidir realitzar l'explotació de la investigació el dia 26 de juny. Al dispositiu policial hi van participar més de 150 agents d'intervenció, 130 d'investigació i 64 inspectors i tècnics d'Endesa.

La incidència de les plantacions interiors de marihuana en el frau elèctric

Aquesta és l'operació en què ha participat més personal d'Endesa donada la quantitat de plantacions interiors que explotava l'organització amb el frau elèctric que això suposa. En les 43 inspeccions vinculades a l'operació que han dut a terme en 24 hi ha detectat defraudació del fluid elèctric, amb un consum equivalent al d'una població de 686 habitatges.

A banda de la manipulació de comptadors la proliferació d'aquesta tipologia de plantació interior de marihuana comporta riscos evidents per a les instal—lacions elèctriques a causa de les sobrecàrregues i de la possibilitat de curtcircuits. Aquesta circumstància posa en perill els veïns dels edificis i zones properes on es duen a terme les plantacions.

Per aquest motiu Endesa ha incrementat els mitjans per fer el seguiment i la monitorització dels eventuals consums excessius que puguin ser compatibles amb una defraudació de fluid elèctric causat per plantacions de marihuana. Per posar un exemple, un habitatge utilitzat com a plantació interior de marihuana consumeix l'equivalent a 20 habitatges.

La investigació ha estat dirigida per la titular del Jutjat d'Instrucció número 4 de Terrassa i es van realitzar 42 entrades i escorcoll a les localitats de Terrassa, Sabadell, Castellar del Vallès, Matadepera, Sant Quirze del Vallès, Rubí, Cercs, Gironella, Casserres, Artés, El Terròs, Sant Salvador de Guardiola, Monistrol de Calders, Roda de Berà i la Bisbal del Penedès.

Els agents han intervingut 186.000 euros, divuit vehicles valorats en 500.000 euros, diverses armes prohibides i material per a les plantacions de marihuana amb un valor d'1.500.000 d'euros

L'organització ha estat desarticulada completament i s'han intervingut el seus béns mobles i immobles, diners i s'ha destruït tot el material necessari per posar en funcionament i mantenir les plantacions.

Nou dels 27 detinguts en l'operació ja han ingressat a presó mentre que la resta han quedat en llibertat amb càrrecs.