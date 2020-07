Comissen un rellotge valorat en 28.000 a la Farga de Moles

G. C.

El rellotge comissat G. C.

La Guàrdia Civil va comissar un rellotge valorat en 28.000 euros a la duana de la Farga de Moles. Segons han informat l'Institut Armat, es tracta d'un rellotge de la marca Patek Philippe Geneve. També es va intervenir una caixa per guardar rellotges de la mateixa marca, en aquest cas valorat en 900 euros.

Segons ha explicat l'Institut Armat, la intervenció es va produir aquest dilluns cap a les 6 de la tarda quan un vehicle de la marca Land Rover circulava pel carril verd, reservat pels vehicles que en principi no tenen res a declarar. El vehicle en qüestió estava ocupat per A.V.C., un home de 38 anys i de nacionalitat espanyola.

Els agents, però, van aturar el vehicle i van observar que al seu interior hi havia tant el rellotge com la caixa que van acabar sent comissat.

Un cop verificada la mercaderia comissada pels agents a les dependències de l'Agència Tributària i en presència de l'oficial de viatges, es va aixecar acta per infracció de contraband i els dos objectes van quedar dipositats a la mateixa duana de la Farga de Moles.