Desarticulada una xarxa que podia produir 6 milions d'euros l'any en marihuana

Un operatiu antidroga que en part s'ha desenvolupat en municipis del Berguedà, el Bages i el Moianès, ha permès desarticular una xarxa criminal dedicada al tràfic de drogues i al blanqueig de capitals amb capacitat per produir anualment sis milions d'euros en marihuana. En total hi ha hagut 27 persones detingudes, de les quals 9 ja han ingressat a la presó i la resta han quedat en llibertat amb càrrecs.

El treball l'han dut a terme agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra adscrits a la Unitat Central de Falsificació de Moneda; conjuntament amb les Unitats d'Investigació de les comissaries de Terrassa i Berga i de l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord.

Es va iniciar a final de desembre del 2019 quan es va detectar l'existència d'una organització criminal anomenada Clan Egara dedicada al cultiu i al tràfic intensiu de marihuana, i que funcionava com un càrtel on cadascun dels seus caps disposava de les seves plantacions en cases llogades o adquirides pels integrants del grup, i que posteriorment entregaven a altres membres que la venien a compradors majoritàriament estrangers o a associacions cannàbiques. A més, els caps es donaven suport logístic i s'intercanviaven treballadors amb la finalitat de maximitzar-ne els rendiments.

D'altra banda, per justificar davant l'Agència Tributària que obtenien ingressos provinents d'activitats legals, es donaven d'alta a la Seguretat Social amb contractes entre els seus membres i pagant-se part dels deutes que tenien a través de les nòmines. Així mateix, disposaven de diverses immobiliàries i empreses de construcció amb l'objectiu de blanquejar els ingressos, i que utilitzaven per emetre factures falses i per comprar immobles que feien servir per llogar a testaferros i després posar en marxa les plantacions.

Un ampli dispositiu

Durant la investigació s'han pogut comissar diverses entregues de marihuana i esqueixos que han permès acreditar el delicte de cultiu i tràfic de drogues, i un cop es van poder localitzar totes les plantacions que tenien, es va decidir portar a terme l'operatiu el 26 de juny.

La investigació és dirigida per la titular del Jutjat d'Instrucció número 4 de Terrassa i es van fer 42 entrades i escorcolla en una quinzena de localitats diferents, entre les quals hi ha Cercs, Gironella, Casserres, Artés, Sant Salvador de Guardiola i Monistrol de Calders, però també Terrassa, Sabadell, Castellar del Vallès, Matadepera, Sant Quirze del Vallès, Rubí, el Terròs, Roda de Berà i la Bisbal del Penedès.

En el dispositiu policial hi van participar més de 150 agents d'intervenció, 130 d'investigació i 64 inspectors i tècnics d'Endesa, mitjançant un desplegament en què es van poder desarticular setze plantacions interiors de marihuana actives, vuit d'inactives i dos magatzems amb material per a la realització de cultius. Així mateix, es van poder intervenir 186.000 euros, divuit vehicles valorats en 500.000 euros, diverses armes prohibides i material per a les plantacions de marihuana amb un valor d'1.500.000 d'euros.