Incendi en una casa de fusta de Castellbell i el Vilar

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous al matí en un incendi que ha afectat una casa situada al carrer del Rierol de Castellbell i el Vilar. Es tracta d'un immoble de fusta, aïllat, i al seu interior no hi havia ningú en el moment dels fets. Les flames han començat cap a 1/4 de 7 i els bombers hi han desplaçat cinc dotacions. A 1/4 de 10, el foc ja estava apagat i s'estaven realitzant a l'interior tasques de revisió.