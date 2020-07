Nou crim al Pont de Vilomara: detenen una dona de 32 anys per la mort violenta d'una familiar

Una dona de 40 anys ha mort aquest dijous al matí d'una ganivetada al coll en un habitatge del Pont de Vilomara. Els Mossos d'Esquadra atribueixen el crim a una dona de 32 anys, nacionalitat colombiana i familiar de la víctima, a qui han arrestat després d'una recerca pel municipi que ha inclòs l'ús d'un helicòpter. La policia catalana descarta que es tracti d'un cas de violència de gènere.

Els fets s'han produït cap a les 9 del matí en una casa del carrer 12 de la urbanització Marquet Paradís. Els Mossos han estat requerits per adreçar-se a un domicili de la localitat alertats que hi havia un dona morta amb indicis de criminalitat. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central s'han fet càrrec de les indagacions per aclarir les circumstàncies de la mort i l'autoria dels fets.

Davant la porta de la casa, a quarts de 12 del migdia hi havia aparcats els vehicles de la funerària i de la comitiva judicial i passades les 12 ja s'han endut el cadàver.

Amb la d'avui, ja són dues les dones mortes de forma violenta al Pont de Vilomara en els darrers 100 dies. La primera va ser assassinada el 23 d'abril a la nit en una casa del carrer Coloms de la urbanització River Park. La víctima, Teresa Garrido, tenia 63 anys. Aleshores, els Mossos d'Esquadra van detenir l'home de 52 anys que compartia l'habitatge amb ella, com a presumpte autor de la mort. No feien gaire vida social al poble encara que si que s'hi deixaven veure i molts veïns els coneixien de vista. Quan els agents dels Mossos van arribar al lloc dels fets, van constatar que hi havia un baró que presentava algunes ferides i una dona de qui el SEM en va constatar la mort poc després, malgrat els intents dels agents i dels sanitaris per fer-li reanimació cardiopulmonar. La Divisió d'Investigació Criminal, que també va assumir la investigació del cas, va descartar com en el crim d'avui que es tractés d'un crim de violència en l'àmbit de llar ja que no hi hauria una relació sentimental entre ells.