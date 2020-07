Els bombers fan cinc sortides a la Catalunya Central durant el temporal

Els bombers han fet un total de cinc sortides durant aquesta nit, a la Catalunya Central relacionades amb el temporal.

Segons han explicat fonts del cos, una de les sortides es va fer ahir, a les 22:31h a Artés on uns cables elèctrics entre dues cases feien petites espurnes. Una dotació es va desplaçar fins al lloc dels fets per fer vigilància i senyalitzar-ho fins que hi van arribar tècnics de la companyia elèctrica que se'n van fer càrrec. Més tard, a les 00:47h rebien l'avís que un llamp havia caigut en una torre elèctric a Puig-reig, entre Cal Riera i la Granota. De la torre en sortien espurnes i els bombers van assistir als tècnics de la companyia que es van fer càrrec de l'avaria.

D'altra banda, els bombers van fer dues sortides més relacionades amb el temporal per retirar arbres. La primera va ser a la carretera BP-4313, al terme de Sallent. Més tard, van fer una altra sortida pe run arbre caigut a la N-141C a Moià i finalment a les 6:15h han hagut de tallar un arbre que havia caigut al mig de la carretera C-26 i impedia el pas de camions. Ha estat al quilòmetre 117 en direcció Solsona.