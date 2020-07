El malestar veïnal per les ocupacions violentes surt al carrer a manifestar-se

Un centenar de veïns s'han concentrat a Sant Vicenç de Castellet, des de les 20h, per manifestar-se contra les ocupacions violentes que porten mesos vivint. Amb crits de «fora,fora» i utilitzant estris de metall com cassoles per fer soroll, el veïnat del municipi busca aconseguir solucions i que s'acabin els episodis d'aldarulls protagonitzats per ocupes.

Per altra banda, l'alcaldessa, Adriana Delgado, ha exigit canvis legislatius per poder lluitar contra aquest problema, i reclama als bancs i grans tenidors que denunciïn aquest tipus d'ocupacions. Justament aquesta matinada s'ha produït una nova ocupació en un pis del poble, i això ha motivat que els veïns hagin convocat aquesta concentració. Delgado entén que aquesta situació crea "impotència" a la ciutadania, però reclama que la protesta es faci "de forma pacifica i des de la serenor".