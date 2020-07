L'Ajuntament del Pont de Vilomara decreta tres dies de dol per l'assassinat d'una veïna

L'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort (Bages) ha decretat tres dies de dol per la mort d'una veïna del municipi d'una ganivetada al coll. El consistori, a través d'un comunicat, ha condemnat els fets i ha enviat el seu suport a la família i amics de la víctima. A més, ha convocat un minut de silenci aquest divendres davant de l'edifici de l'ajuntament. Els fets van tenir lloc ahir, dijous, al matí i els Mossos van detenir una dona de 32 anys com a presumpta autora del crim. La detinguda és familiar de la víctima. Els regidors asseguren que seguiran treballant per "garantir la bona convivència, el respecte i la cohesió que sempre ha imperat al nostre municipi i per una societat lliure de qualsevol tipus de violència".