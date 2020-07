Sant Vicenç de Castellet exigeix canvis legislatius per lluitar contra les ocupacions «delinqüencials» que pateix

Rebuig total de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet contra les ocupacions "delinqüencials" que, des de fa anys, es produeixen al poble i que, darrerament, han provocat nombrosos problemes de convivència.

L'alcaldessa, Adriana Delgado, exigeix canvis legislatius per poder lluitar contra aquest problema, i reclama als bancs i grans tenidors que denunciïn aquest tipus d'ocupacions. Justament aquesta matinada s'ha produït una nova ocupació en un pis del poble, i això ha motivat que els veïns hagin convocat una concentració aquest vespre. Delgado entén que aquesta situació crea "impotència" a la ciutadania, però reclama que la protesta es faci "de forma pacifica i des de la serenor".

"A nivell municipal no podem atacar de cap manera aquest problema. No tenim capacitat per treure al carrer aquestes persones que ocupen de forma il·legal els pisos perquè, un cop són dins, ja no s'hi pot fer res. Això ha de canviar". Així de contundent s'ha mostrat Delgado aquesta tarda.

Ja fa anys que el municipi pateix aquest problema, però l'alcaldessa assegura que la convivència ha anat empitjorant molt els darrers temps. "Tenim problemes amb gossos perillosos, temes de neteja, punxen els serveis als veïns i creen molts problemes de convivència", ha lamentat Delgado. De fet, ha concretat que el problema s'ha agreujat arran del confinament quan els veïns han passat més hores a casa i els problemes s'han notat més i s'han fet més evidents.

L'Ajuntament ja s'ha reunit amb els veïns afectats –que estan recollit signatures en contra d'aquestes ocupacions- i també ha demanat més presència policial, però tot i això el problema continua persistint.