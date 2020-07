Tallen la C-25 a Artés per un accident entre dos camions

La C-25 està tallada a l'alçada d'Artés, en sentit Manresa, per un accident entre dos camions. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 11:41h del matí i segons les primeres informacions no hi hauria ferits.



En aquests moments s'estan fent desviaments per la sortida 62, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.





? Tallat l'Eix Transversal a Artés ? Manresa per un accident amb 2 camions implicats



Es fan desviaments per la sortida 62 pic.twitter.com/3P28CwrVAv — Trànsit (@transit) July 3, 2020