Un accident entre dos camions obliga a tallar l'eix Transversal a Artés

Un accident entre dos camions va obligar a tallar l'eix Transversal a Artés ahir al migdia, ja que un dels vehicles va quedar atravessat i ocupava tota la calçada en sentit Manresa. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 11.41 h. L'accident va obligar a tallar la circulació a la via i es van fer desviaments per la sortida 62, fet que va originar retencions a la carretera. A la tarda ja es va poder obrir un carril en cada sentit del trànsit però la situació no es va poder normalitzar del tot fins al vespre, quan es va haver netejat totalment la calçada i retirat els vehicles accidentats.