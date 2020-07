Alumnes de l'escola Arrels creen una campanya per donar suport al comerç local

Els alumnes del grau de Formació Professional d'Activitats Comercials de l'escola Arrels de Solsona han ideat i posat en marxa una campanya de suport al comerç local de Solsona i Cardona motivada pels efectes de la pandèmia que la crisi sanitària de la covid-19 ha provocat en aquest sector.

Els joves alumnes, que es podrien convertir en els futurs comerciants de la zona, van estar estudiant durant el confinament els efectes que tindria la crisi de la covid-19 en el comerç i, especialment, en el comerç local. Va ser llavors quan hi va haver certa sensibilització dels alumnes per la difícil situació que està passant el comerç local i van decidir aplicar els seus coneixements per crear una campanya amb l'objectiu de conscienciar la població d'apostar pel comerç local i animar els comerciants de Solsona i Cardona a superar aquesta difícil situació a través de l'assignatura de màrqueting.

La campanya va fer el tret de sortida ahir amb la publicació a les xarxes de dos vídeos editats pels alumnes, un centrat en Solsona i l'altre en Cardona, on apareixen ells, juntament amb altres persones, que donen diferents raons per apostar pel comerç local.

A part del vídeo, els estudiants també van enviar una carta dirigida a la Unió de Botiguers de Comerciants de Solsona i a la de Cardona on els informaven de la campanya i els animaven a obrir cada matí amb més ganes recordant el lema «Compta amb mi». La idea de la campanya és donar la volta a la típica campanya que fan els comerciants per animar la gent a comprar al comerç local i dirigir-la també als mateixos comerciants perquè no se sentin sols.

Segons diuen els alumnes en la carta enviada als comerciants, la campanya està motivada «perquè a l'escola hem après l'esforç que suposa tirar endavant un negoci, i que s'ha de ser valent per fer-ho i, per tant, et mereixes que les coses et vagin bé; perquè ens agradarà seguir venint a la teva botiga i que ens atenguis amb un somriure després d'aquests mesos tan durs; perquè, potser, en un futur nosaltres serem un dels vostres i estarem al local del teu costat intentant donar vida al poble».

Els alumnes de l'escola Arrels també han tingut la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) per organitzar un concurs a través d'Instagram amb el qual un dels guanyadors podrà gastar-se 100 euros en el comerç que ell triï i que servirà per donar visibilitat als establiments de la zona. Durant aquests dies l'objectiu és viralitzar els vídeos a les xarxes socials i que els usuaris de Solsona i Cardona els comparteixin utilitzant els hashtags #Comptaambmi, #JoComproaSolsona i #JoComproaCardona.