Dos-cents veïns protesten contra els okupes conflictius a Sant Vicenç

Uns dos-cents veïns es van concentrar ahir al vespre a Sant Vicenç de Castellet per protestar contra les ocupacions conflictives que hi ha al municipi i asseguren que darrere d'aquestes ocupacions hi ha grups organitzats.

Els veïns que s'han constituït en plataforma asseguren que la situació és «insostenible», i fins i tot asseguren que són víctimes d'agressions, robatoris i intimidacions per part de grups d'okupes conflictius. Asseguren que són víctimes constants d'amenaces, robatoris i agressions, i que no poden «viure tranquils».

La concentració d'ahir es va fer després que ahir mateix a la nit es produís una nova ocupació al municipi. Va ser en un bloc del carrer del Bisbe Perelló, davant de l'institut del municipi. Precisament la concentració es va fer davant d'aquest immoble per tal de pressionar l'okupa.

Segons va assegurar una veïna, l'ocupació d'aquest últim habitatge es va produir amb la complicitat d'una altra veïna del mateix bloc que hi està en situació irregular i que li hauria permès accedir a l'edifici per després acabar ocupant el pis.

Després d'estar una mitja hora davant d'aquest immoble, on els veïns van fer sonar cassoles, xiulets i van cridar «fora els okupes», un grup d'aproximadament mig centenar de persones es va dirigir fins davant de l'ajuntament del municipi.

Els veïns asseguren que hi ha immobles ocupats en diferents llocs dels municipi, i que tant hi ha blocs on només hi ha presència d'okupes com també n'hi ha d'altres on llogaters i propietaris conviuen amb persones que hi estan en situació irregular.

Tot i això, els mateixos veïns diferencien entre famílies que ocupen els habitatges per necessitat dels que acaben generant problemes a la zona on viuen.

Segons els veïns, hi ha habitatges on es concentra un elevat nombre de persones i sospiten que a part de viure-hi s'hi estiguin realitzant altres activitats. També asseguren que en més d'una ocasió els okupes s'han encarat als veïns i també els han amenaçat, i creuen que darrere d'aquestes ocupacions hi ha grups organitzats.



Campanya de signatures

En paral·lel, els veïns del municipi, farts de la situació, han engegat una campanya de signatures. L'objectiu dels promotors d'aquesta recollida de signatures és dur-les a l'ajuntament per tal de fer palès el seu malestar. No obstant això, afegeixen, són conscients que l'equip de govern municipal, amb qui s'han reunit per tractar la problemàtica que generen aquestes ocupacions conflictives, està fent «tot el que pot».