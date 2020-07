Experts inicien un projecte per analitzar l'impacte emocional de la covid a l'Anoia

El Consorci Sanitari de l'Anoia, a través d'un grup d'investigadors multidisciplinaris de diferents centres, ha iniciat un projecte de recerca per valorar l'afectació psicològica de la comarca de l'Anoia, i en especial de la Conca d'Òdena, durant la crisi sanitària provocada per la covid-19. Per obtenir el finançament necessari han iniciat un procés de crowdfunding amb el qual volen aconseguir entre 9.000 i 16.000 euros.

Els experts afirmen que, tot i que es pot esperar un augment dels símptomes d'ansietat i respostes d'estrès a causa de les extraordinàries circumstàncies que estem vivint durant la pandèmia de la covid-19, a mitjà i a llarg termini hi ha el risc que aquests símptomes derivin en problemes de salut mental persistents. Això és el que s'ha observat, per exemple, a la Xina, on els trastorns mentals en la població general podrien haver-se multiplicat per dos (i fins i tot per tres) durant la crisi sanitària. També s'ha pogut observar en crisis sanitàries prèvies, com la de SRAS l'any 2003.

A diferència de crisis prèvies, en l'actual crisi per la covid-19 hi ha una elevada probabilitat que s'augmenti l'aïllament social. Molts països han anat demanant als ciutadans que s'aïllessin a casa i, en absència d'una vacuna, el distanciament social continuarà sent una mesura per reduir els contagis en els propers mesos. Malgrat això, els experts apunten que això va en contra de l'instint humà d'estar connectat amb d'altres. De fet, recorden que la connexió social ajuda les persones a regular les emocions, a sobreportar l'estrès i a romandre resilients davant moments difícils com l'actual. Per contra, l'aïllament social empitjora la capacitat de gestionar l'estrès, i s'associa a efectes nocius sobre la salut mental, cardiovascular i immunològica.

En el projecte de recerca que presenta aquest grup d'experts es plantegen analitzar l'impacte de l'aïllament social sobre la salut mental de la població general. Per a això, se centraran en una zona geogràfica concreta (la comarca de l'Anoia). Això es deu al fet que una part d'aquesta regió (els municipis de la Conca d'Òdena) van fer un confinament total durant unes quantes setmanes, i van experimentar així un aïllament social més gran que en altres zones d'Espanya.

Si s'aconsegueix l'objectiu mínim, que són 9.000 euros, es podrà dissenyar una enquesta online per poder avaluar almenys 2.400 persones en dos moments diferents. Aquest tipus d'avaluació assegurarà una mostra mínimament representativa i donarà informació de l'impacte del virus a mitjà termini. També es podrà realitzar una anàlisi d'algunes paraules associades amb la salut mental utilitzades a Twitter en els últims mesos. Això permetrà veure com aquestes paraules han anat variant abans i després de la crisi de la covid-19.

Si s'aconsegueix l'objectiu òptim, és a dir 16.000 euros, es podrà ampliar la mostra d'estudi i dedicar més hores al projecte. Això permetrà fer anàlisis de xarxes pel que fa a les interaccions establertes a través de les xarxes socials. Aquesta informació podria ser útil per entendre com s'ha relacionat la població durant el confinament. A més, arribar a l'objectiu òptim serà important per realitzar l'anàlisi de totes les dades obtingudes i per a la publicació dels resultats de l'estudi.