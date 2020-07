Rescaten dos excursionistes al Pedraforca en dos operatius diferents

Dos excursionistes han hagut de ser rescatats aquest dissabte al matí per les lesions que han patit en caure. Es tracta de dos accidents diferents i, per tant, els Bombers s'han hagut de desplaçar en dos operatius a la zona per localitzar i traslladar els accidentats. En el primer cas, l'avís s'ha rebut a les 12 del migdia, quan un home s'ha dislocat l'esquena i no ha pogut continuar el recorregut. Els Bombers hi ha anat amb helicòpter i l'han traslladat fins al camp de futbol de Saldes, on l'esperava una ambulància que l'ha dut fins a l'hospital Sant Bernabé de Berga.

El segon accident ha tingut lloc a les 13:20, quan una excurionista de 54 anys, veïna d'Igualada, que estava també al Pedraforca, en el cantó de Gósol, ha patit un fractura al turmell. L'helicòpter s'hi ha hagut de traslladar de nou per traslladar la dona a l'ambulància, que també l'ha dut el centre sanitari.