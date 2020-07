Un veí de Navarcles mor en un accident de moto a Pont de Bar, a l'Alt Urgell

Un motorista veí de Navarcles, de 42 anys d'edat, ha mort aquest diumenge al migdia en un accident de circulació a Pont de Bar, a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El conductor del cotxe ha resultat il·lès.

Els Mossos d'Esuqdra han rebut l'avís a les 11.14 del migdia. Per causes que s'estan investigant un turisme i una motocicleta han topat frontalment. A conseqüència de la col·lisió ha mort el motorista.

Al lloc dels fets s'hi ha desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombes de la Generalitat, un helicòpter medicalitzat i dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

La carretera, N-260, ha quedat totalment tallada fins a les 2 del migdia, quan s'ha pogut habilitar un carril amb pas alternatiu. La circulació s'ha restablert amb normalitat cap a 3/4 de 3 de la tarda.

Aquest diumenge al matí hi ha hagut un altre accident entre un turisme i una motocicleta a la carretera de Can Massana, a les immediacions del restaurant de Ca la Iaia. Les primeres informacions sobre el sinistre apunten que no hauria estat greu.

Amb la víctima de Pont de Bar ja són 53 les persones que han mort an accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Es dóna el cas que ahir dissabte van morir també dos motoristes en accidents de trànsit. Un a Ulldecona i un altres a les Franqueses del Vallès.