La prohibició de banyar-s'hi fa baixar dràsticament l'afluència a la riera de Merlès

El Carles i l'Antonio són guardes rurals. Aquest juliol i agost, juntament amb dos altres companys, a més d'efectius dels cossos dels Agents Rurals i dels Mossos d'Esquadra, vigilaran de prop que es compleixi la prohibició de banyar-se a la riera de Merlès aquests dos mesos per evitar la propagació de la covid-19.

Els ajuntaments de Borredà, Gaià, la Quar, les Llosses, Lluçà, Puig-reig, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà i Santa Maria de Merlès, juntament amb els seus respectius Consells Comarcals, han decidit aplicar mesures dràstiques per evitar el risc de contagi del coronavirus a Merlès. La prohibició de banyar-se s'ha aplicat seguint una recomanació del ministeri de Sanitat del 23 de maig que desaconsella el bany i els usos recreatius en gorgs i zones de bany d'aigua dolça per a tota la temporada 2020, «atès que el virus pot romandre actiu diversos dies en ambients d'aigua dolça no clorada», segons fonts de l'ens comarcal.

El Consell del Berguedà ha contractat guardes rurals perquè vigilin durant el juliol i l'agost. Aquest cap de setmana és el primer que actuen ja amb la prohibició en vigor. De moment, aquests primers dies, els guardes rurals es limitaran a informar, tot i que si detecten alguna infracció molt evident aixecaran acta perquè els ajuntaments imposin la multa. Les sancions van dels 750 als 3.000 euros. La vigilància per evitar el bany, ahir, era ben visible als 20 quilòmetres de la riera de Merlès. A més dels guardes rurals hi havia sengles patrulles d'agents rurals i de la policia catalana vigilant arreu de la riera i també als dos principals accessos per carretera a la zona: al Cobert de Puigcercós i a l'hostal de Sant Cristòfol. També es van repartir fulls informatius. La vigilància s'intensificarà els dies de bany de la temporada alta, per exemple, la setmana del quinze d'agost

Ahir, Regió7 va acompanyar el Carles i l'Antonio (expliquen que no poden dir el seus noms complets per raons de seguretat), dos dels guardes rurals contractats, en la seva ronda matinal. I va ser testimoni de com es feien creus de la poca gent que hi havia, ahir, en aquest espai natural protegit en comparació del cap de setmana anterior, quan aquesta restricció encara no havia entrat en vigor. Molta menys gent i molt, molt més control. Aquesta és la situació que es va viure en aquesta zona molt popular entre els ba-nyistes, molts d'ells de la zona metropolitana de Barcelona.

Mari Gutiérrez en va ser una. Forma part d'un grup de dues famílies de Sabadell i Castellar del Vallès que ahir van desplaçar-se fins a la riera de Merlès per gaudir de l'aigua i un bonic entorn natural, tranquil. No s'havien assabentat de la nova prohibició i comptaven arribar al seu gorg preferit de la riera i banyar-s'hi. Però no va poder ser i ho lamentaven, tot i que entenien els motius. Van passejar-se per la zona i se'n van tornar a casa.

Els guardes rurals també van conversar amb la família d'Antonio Conde, de Polinyà. Ahir, va ser un dels primers dies que van sortir de la seva rutina del confinament per gaudir de la riera de Merlès, que coneixen des de fa trenta anys i on van sovint i durant tot l'any. Van anar-hi a passar el dia. No sabien que s'ha prohibit el bany i veuen bé que es prenguin totes les mesures preventives per evitar al propagació de la covid-19. «S'ha d'anar amb compte», deia Conde.

Els guardes rurals van trobar altres persones que no sabien que el bany estava prohibit, com un grup de nois joves que van explicar que havien pujat expressament des de Vilanova i la Geltrú i que demanaven als guardes que, ja que a Merlès no es podien banyar, a quina riera ho podien fer, que havien fet molts quilòmetres per refrescar-se. I el Carles pacientment els va dir que no es recomanava banyar-se a les rieres. Els nois van quedar més convençuts de les explicacions quan els va informar que no complir la prohibició pot comportar sancions de 750 a 3.000 euros.

Durant la ronda per la riera van trobar un nombrós grup d'adolescents que romanien asseguts sota l'ombra dels arbres amb les mascaretes posades. Els nois i noies sabien que no es podien banyar i ni tan sols van acostar-se a la llera. El Carles, però, els va dir que podien estar-se al costat de l'aigua i que els gossos que portaven es podien remullar. Se'ls va il·luminar la cara i van córrer cap a unes roques planes a prendre el sol.

A més de fer complir la prohibició del bany, els guardes rurals també adverteixen els usuaris que infringeixen altres aspectes de la normativa d'espais naturals, com fumar-hi o aparcar en llocs no autoritzats.

Els guardes rurals són un cos de seguretat privada nascut el segle XIX, són autònoms i els supervisa la Guàrdia Civil. Duen un uniforme molt similar però de color marró. Si se'ls autoritza poden portar armes de foc i tenen funci0ns reconegudes com la vigilància que fan a Merlès.