La Catalunya Central afronta un estiu amb un baix risc d'incendi

| ARXIU PARTICULAR

Zona de pins a la zona del Lluçanès | ARXIU PARTICULAR

La Catalunya Central afronta un estiu amb un risc baix d'incendi gràcies a les precipitacions que han caigut durant el darrers mesos i setmanes, segons han explicat aquest matí en roda de premsa responsables dels diferents cossos de la Generalitat implicats en la prevenció i extinció d'incendis forestals.

El cap de la regió central dels Bombers, Santi Lleonart, ha explicat en una roda de premsa virtual que "fins el 15 de juny, el nombre de serveis ha estat espectacularment baix" i d'"anecdòtics" en comarques com el Berguedà i el Moianès. També afegia que a nivell de risc d'incendi hi ha unes "mapes de perill més baixos" que en anys anterior i qualificava la situació de "molt favorable".

En el mateix sentit, el cap dels Agents Rurals, Marc Costa, assenyalava que "el mapa actual", amb un baix risc d'incendi a tot Catalunya "no és usual" i afegia que "ja ens agradaria, tenir un mapa com el que tenim ara cada any" fet que permet "començar la campanya amb cert optimisme".

Més enllà de les precipitacions dels últims mesos, el director territorial d'agricultura a la Catalunya Central, Ramón Lluís Lletjós, ha remarcat també les tasques de prevenció que es fan durant tot l'any i ha recordat, arran de l'incendi d'ara fa un any a Capellades, que quan va arribar a allà on es gestiona el territori "es va comportar d'una manera molt diferent". Per la seva banda, Josep Torralba, cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central també va posar èmfasi en les tasques de prevenció i també en els treballs agrícola. Va recordar que ara, quan es portem a terme feines de sega, els agricultors sempre han d'anar equipats amb extintors.

El director general de prevenció i extinció d'Incendis de la Generalitat, Manel Pardo, també destacava la "desestacionalització" de la feina de prevenció i remarcava que els "incendis també s'apaguen a l'hivern". D'altra banda, ha destacat la incorporació de 250 nous bombers aquest any a nivell català i la previsió de poder-ne incorporar 250 més l'any que ve, a més de la renovació de part del parc mòbil que es farà les properes setmanes.



Mesures per la covid

D'altra banda, el cos de bombers també s'ha hagut d'adaptar a la situació que ha generat la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, Lleonart ha explicat que la base de l'helicòpter bombarder que hi havia a Manresa s'ha traslladat a Calaf. Ho ha justificat perquè d'aquesta manera es redueix la presència d'efectius en un mateix parc. Tot i això, el parc de Manresa està preparat perquè hi pugui actuar aquest helicòpter i es manté la base de l'helicòpter de comandament. "Un bomber és complicat de substituir, però la tripulació d'un helicòpter encara ho és més, i si s'ha de confinar és un problema", ha dit Lleonart. També ha explicat que per evitar que es barregin bombers de diferents parcs, ara la prioritat és que en cas d'incendis forestals puguin actuar mitjans aeris.