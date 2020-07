Cremen 300 m2 per la caiguda d'un cable elèctric a Vilada

La caiguda d'un cable elèctric ha provocat un incendi que ha cremat uns 300 metres quadrats de zona forestal a Vilada, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. El cos d'emergències ha rebut l'avís que hi havia una columna de fum i que cremaven uns matolls al trencall de la carretera que va cap al castell. Els mateixos bombers han alertat la companyia elèctrica ja que al tractar-se d'un foc elèctric no podien tirar-hi aigua. Un cop han actuat els tècnics de la companyia, el bombers han treballat unes tres hores per deixar el foc completament extingit.