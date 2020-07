Dos veïns de Manresa, detinguts per aldarulls i desobediència greu

Dos veïns de Manresa, de 42 i 27 anys respectivament, van ser arrestats aquesta matinada passada per la Policia Local de Manresa després de provocar aldarulls a la plaça de Fius i Palà i desobeir els agents. Ambdós tenen nombrosos antecedents policials i penals.

Segons la Policia Local, a quarts d'una de la matinada van rebre diverses trucades a la sala del 092, informant que hi havia un grup de persones a la plaça de Fius i Palà fent xivarri, cantant i donant cops al mobiliari urbà des de feia estona, comportament que no deixaven dormir els veïns.

Les patrulles que s'hi van desplaçar hi van trobar un grup de set persones. Cinc d'elles van marxar de la plaça quan els agents els ho van demanar, però els dos detinguts -segons el cos policial- van començar a donar cops al mobiliari urbà i a esparracar, llençar i escampar per terra el contingut de bosses de brossa. Ambdós van desobeir els agents, que els demanaven que deposessin la seva actitud, i un d'ells va donar una empenta a un policia, motiu pel qual va ser detingut. L'altre home va intentar evitar la detenció del seu company llençant una de les bosses als agents, per la qual cosa també va ser arrestat.