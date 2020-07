Mor un veí de Navarcles en un accident de moto al Pont de Bar

Un motorista de Navarcles va morir ahir en un accident de trànsit a la carretera N-260, a l'altura del Pont de Bar, a la comarca de l'Alt Urgell. El navarclí, M. C. F., de 42 anys, va morir després que la moto que pilotava i un turisme de matrícula andorrana xoquessin frontalment al punt quilomètric 208,5, per causes que ahir els Mossos d'Esquadra estaven investigant, a un quart de 12 del matí. El conductor del cotxe va resultar il·lès.

Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers, un helicòpter medicalitzat i dues unitats del SEM. Pel que fa a l'afectació viària, la carretera va estar totalment tallada fins a les 2 del migdia, quan es va poder obrir un carril i habilitar pas alternatiu. La circulació va quedar normalitzada a 3/4 de 3. Amb la víctima del Pont de Bar ja són 53 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Dissabte també van morir dos motoristes en accidents, a Ulldecona i a les Franqueses del Vallès.

Per altra banda, ahir al matí hi va haver un altre accident, sense ferits greus, entre un turisme i una motocicleta a la carretera de Can Maçana, pels volts del restaurant de Ca la Iaia.