Els presumptes autors de l'atac de Collsuspina van treure l'estelada del Collbaix

L'Asociación Unión de Brigadas, integrada sobretot per la Brigada Ultra de Terrassa s'ha atribuït la retirada de l'estelada al Collbaix, el cap de setmana passat. Diumenge passat, el cim del Collbaix ja no lluïa l'estelada que el Centre Excursionista de la Comarca del Bages hi té hissada i l'Asociación Unión de Brigadas s'ha atribuït l'acció en un missatge acompanyat de diverses fotografies que ha difós a través de les xarxes socials.

Es dona la circumstància que el mateix grup ultra és el que dijous a la nit de la setmana passada va actuar en diversos municipis del Moianès i presumptament van agredir l'alcalde i tres veïns de Collsuspina després que els ultres fossin sorpresos arrencant l'estelada que hi havia penjada a la façana de l'ajuntament del municipi.