La família d'Helena Jubany sol·licita formalment la reobertura del cas pel crim de fa dinou anys

La família de la mataronina Helena Jubany ha presentat formalment l'escrit de sol·licitud de reobertura de la causa judicial per l'assassinat de la jove, trobada morta a Sabadell ara fa dinou anys. Per aleshores, una de les principals sospitoses va ser la manresana Montserrat Careta, que va arribar a entrar a presó provisional com a possible autora de l'homicidi, però es va acabar suïcidant a la cel·la.

El jutge d'aquell moment va sobreseure el cas l'any 2005 sense aclarir l'autoria del crim i la família sempre ha denunciat que la instrucció va estar farcida d'errors. "Ara, amb la força i escalf de molta gent i una investigació ben feta, pensem que la veritat i la justícia es poden imposar", asseguren. De no reobrir-se ara, els fets prescriurien l'any vinent, el 2021, per a qualsevol persona relacionada amb el cas que no hagués estat ja investigada en la primera instrucció. Per als que ja van estar imputats el termini arriba fins al 2025.

Jubany va morir la matinada del 2 de desembre de 2001, després de dos dies desapareguda. El seu cos va ser llençat des d'un terrat, completament nu i ple de cremades. La mort de la jove mataronina, a més, està envoltada de molts misteris. Tres mesos abans del crim, per exemple, Jubany va rebre dos anònims acompanyats de begudes adulterades amb somnífers.

Els principals sospitosos van ser amics de Jubany de l'entorn la Unió Excursionista de Sabadell, d'on la jove també era sòcia. A més, a l'edifici on es va trobar el cos hi havia el domicili de dos dels principals sospitosos, la manresana Montserrat Careta i Santi Laiglesia.

També va entrar a presó Ana Echaguivel, com a còmplice d'assassinat, però va acabar posada en llibertat. El jutge va concloure que no existien indicis suficients per imputar-li l'homicidi. També va quedar lliure de responsabilitats Santi Laiglesia, que tot i que se'l va investigar, mai va arribar a ser detinguts per aquests fets.