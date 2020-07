L'acusada del Pont de Vilomara va clavar 12 ganivetades a la víctima

La jutgessa ha decretat presó provisional i sense fiança per a la detinguda acusada de matar la seva cosina al Pont de Vilomara dijous passat. Segons la resolució judicial, l'arrestada hauria clavat almenys 12 ganivetades i l'atac s'hauria produït quan la víctima estava dormint i en presència d'un fill seu, menor d'edat. En la seva declaració davant la jutgessa, l'acusada va assegurar que no recordava res del que havia passat.

La jutgessa suggereix que l'acusada ingressi en una presó que disposi d'unitat psiquiàtrica on puguin atendre-la adequadament. De fet, dissabte passat la mateixa jutgessa ja va ordenar el seu ingrés a la unitat psiquiàtrica d'Althaia per tal que la dona fos estabilitzada. Ahir es va considerar que ja estava en condicions de declarar i va passar a disposició judicial.

Segons la resolució en la qual la jutgessa d'instrucció n'ordena l'ingrés a la presó, els fets van passar dijous, cap a dos quarts de nou del matí, en una casa de la urbanització Marquet Paradís del Pont de Vilomara. Segons la resolució judicial, l'acusada, que vivia temporalment amb la seva cosina i els seus dos fills i el marit, va entrar a l'habitació de la víctima mentre dormia. Va ser llavors quan li va clavar almenys 12 ganivetades a la zona del coll, cara, esquena i espatlles. Aquestes lesions haurien provocat la mort de la víctima. L'acusada va ser detinguda poc després a prop de la zona dels fets, amb restes de sang a la roba i a les mans i aparentment es trobava en un estat de xoc emocional sense poder explicar com havia arribat al lloc.

D'altra banda, segons recull l'atestat policial, el fill menor d'edat de la víctima va presenciar els fets. A causa de l'estat emocional en el qual es troba, la jutgessa, però, ha considerat «prudent» que sigui l'Equip d'Assessorament Tècnic Civil en l'Àmbit de Família qui es faci càrrec de la seva declaració.

El menor, però, hauria manifestat als Mossos d'Esquadra que va sentir com la seva mare cridava «ajuda», que va sortir de l'habitació i va veure l'acusada atacant-la, motiu pel qual va sortir a demanar ajuda als veïns.

Una veïna ha ratificat, davant la jutge, la versió del menor. Segons ha dit, el va sentir demanant ajuda i va sortir al balcó. El menor li hauria dit que havien apunyalat la seva mare i que havia trucat al 112, cosa que la veïna va tornar a fer.

Segons la forense encarregada de l'aixecament del cadàver, hi havia taques de sang al llit de l'habitació i a la zona de l'entrada, on es trobava la víctima.

L'acusada no va passar a disposició judicial fins ahir, en espera de la valoració psiquiàtrica. En un primer informe previ psiquiàtric que el metge forense de guàrdia va fer a la detinguda, el mateix dia 2, aquest va determinar un possible estat de xoc. Dos dies després, un segon metge va considerar que no estava «estable» per declarar i no va ser fins ahir que va poder passar a disposició judicial.

En la interlocutòria la jutge considera que hi ha prou indicis criminals per atribuir a l'acusada un presumpte delicte d'homicidi o assassinat.

Ha decretat presó sense fiança per la gravetat dels fets i també recull a la interlocutòria pel risc de fugida. I és que l'acusada, afegeix, és nacional de Colòmbia i no tindria més familiars aquí. A més, segons l'atestat policial, es troba en situació administrativa irregular. No obstant això, la jutgessa suggereix l'ingrés en un centre penitenciari «que disposi d'una unitat psiquiàtrica adequada per poder-la atendre».