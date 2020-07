El centre de control de les ADF i la Diputació s'instal·la al Palau Firal

La crisi de la covid-19 ha obligat a traslladar al Palau Firal el centre de control de les ADF del Bages, Berguedà i Moianès i també el centre de control del pla de vigilància de la Diputació de Barcelona, explica el president del secretariat de la Federació d'ADF de Catalunya, Xavier Jovés.

El mateix Jovés explica que fins ara aquest centre havia estat a la mateixa seu de la regió d'emergències centre, ubicada a tocar del Parc de Bombers de Manresa.

A l'edifici firal s'hi ha habilitat un espai, a l'entresol entre la planta baixa i la primera planta, amb una una gran pantalla on es van succeint imatges de les diferents càmeres de vigilància i des de les quals es podria veure, si fos el cas, una columna de fum i activar les emergències.

Al centre hi ha dos operadors i una tècnica que a part de controlar la pantalla on es fa la vigilància estàtica també estan en contacte amb els vigilants que circulen amb vehicles per diferents punts del territori en el marc de la campanya de prevenció d'incendis de la Diputació de Barcelona i també amb els voluntaris de les diferents ADF que també estan sobre el ter-reny al Bages, el Berguedà i el Moianès,a través de les emissores de ràdio i també d'un programa informàtic.

En cas d'incendi, des d'aquest punt també es gestionen els diferents recursos de què disposen les ADF.

El trasllat, explica Jovés, també ha comportat canvis en la forma de comunicar-se i ara ho fan a través d'un grup de Telegram en què hi ha membres dels diferents serveis d'emergències. Aquí hi comparteixen informació i, a més a més, fins ara, remarca Jovés, han fet tres simulacres per com actuar en cas d'incendi, sense que hi hagués desplaçaments reals. A través del grup, poden compartir informació i dades com mapes cartogràfics o imatges, entre d'altres.

Els operadors i la tècnica del centre treballen cada dia, de dos quarts d'una del migdia a dos quarts de vuit del vespre, les hores amb més risc d'incendi durant el període estival. L'espai que s'ha habilitat en un magatzem del Palau Firal va obrir el 15 de juny i estarà operatiu fins al proper 1 de setembre.

En aquests moments de l'any, la prevenció se centra principalment, diu Jovés, en l'àmbit de l'agricultura a les zones cerealístiques, perquè s'està en plena campanya de sega, i aquest any també es posa un èmfasi especial en la vigilància a les zones de rius i rieres on hi ha una important afluència de persones perquè aquestes no hi facin focs.