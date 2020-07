Detingut per robatori amb força a l'interior d'un vehicle, a Manresa

Un home de 48 anys i veí de Manresa ha estat detingut per la Policia Local per robar amb força els objectes que hi havia en un vehicle estacionat al carrer Montalegre de la capital del Bages. Els fets han tingut lloc cap a quarts d'1 de la matinada, quan la policia manresana ha estat alertada que hi havia soroll al carrer Montalegre. Allà, la patrulla que s'hi ha desplaçat ha trobat un home al costat d'un vehicle que tenia la lluna del darrere trencada. Els agents han vist que el sospitós tenia quatre bosses amb diversos productes, i a l'interior del vehicle n'hi havia dues més de les mateixes característiques. Davant l'evidència, afirma la Policia Local, el detingut ha confessat haver trencat el vidre per agafar les bosses.