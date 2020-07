Fuita en un dipòsit de gasoil de l'hospital de Sant Joan de Déu

Els bombers han treballat aquesta matinada per contenir i netejar una fuita de gasoil d'un dipòsit d'emergències de Sant Joan de Déu de Manresa. El vessament s'ha produït a planta menys tres de l'aparcament i els bombers han rebut l'avís a les 6:33h. El cos d'emergències ha actuat com a reforç dels tècnics en les tasques de contenció i també de neteja de la taca, on han llençat setilita.