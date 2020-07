Els Mossos van investigar més de 100 conductors per fugir del lloc de l'accident el 2019

Els Mossos d'Esquadra van presentar durant el 2019, 106 atestats a tot Catalunya pel nou delicte d'abandonament del lloc d'un accident de trànsit, en vigor des del març del 2019. D'aquests casos, 71 van ser a la demarcació de Barcelona. D'altra banda, i segons dades de la fiscalia, el 2019 hi va haver poc menys de 5.000 atestats per conducció sota els efectes de l'alcohol, el 4,7% menys que el 2018, i són una mica menys del 40% dels atestats per delictes relacionats amb la seguretat viària.