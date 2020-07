Persecució pels carrers de Manresa a 130 km/h i en direcció contrària

Agents de la Policia Local de Manresa han detingut aquesta matinada dos homes de 31 i 41 anys, nascuts a Santpedor i Artés respectivament, a qui se'ls imputa el presumpte delicte de robatori amb força.

Segons la Policia Local de Manresa, els fets han ocorregut a quarts de 6 de la matinada, quan una patrulla que passava pel Passeig del Riu ha vist la porta d'un local d'oci forçada i un individu que corria. Els agents li han ordenat que s'aturés però l'home no els ha fet cas, ha entrat en un vehicle on l'esperava un altre home i han fugit en direcció a Sant Joan de Vilatorrada.

En aquest moment ha començat la persecució. La patrulla ha activat els llums prioritaris i les sirenes, indicació que no ha fet aturar el vehicle dels dos lladres, que segons la Policia Local, cada vegada accelerava més, circulant amb temeritat manifesta, a gran velocitat i entrant en diversos carrers per direcció prohibida. Tot i arribar a superar els 130 km/h en la fugida, el vehicle no ha deixat enrere els policies; ha acabat abandonat la carretera i s'ha introduït per un camí on finalment ha quedat bloquejat. Un dels dos homes ha intentat fugir a peu sense èxit mentre que l'altre s'ha quedat dins del vehicle.

Se'ls imputa un delicte de robatori amb força i també per un delicte contra la seguretat del trànsit el conductor.