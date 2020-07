Arrestat en un operatiu contra el tràfic de drogues a Martorell

Els Mossos van detenir, el 2 de juliol, un marroquí de 50 anys, amb veïnatge desconegut, per presumpte tràfic de drogues a Martorell. En una operació de Mossos i Policia Nacional es van fer inspeccions a dos bars de Martorell, en el marc de les quals es va identificar 35 persones, 13 de les quals van ser traslladades a la comissaria de la de la Policia Nacional per irregularitats en matèria d'estrangeria. A més, a la terrassa d'un dels bars es va detenir un home al qual van comissar 12 peces d'haixix que portava camuflades i presumptament estaven destinades a la venda al detall, i que a més tenia una ordre pendent d'un jutjat d'Almeria. Paral·lelament, els responsables dels locals van ser denunciats per dues infraccions administratives.