Un motorista s'accidenta a Vilada

Un motorista s'ha accidentat aquest dissabte al migdia quan circulava per la C-26 a l'alçada de Vilada, al punt quilomètric 156, segons ha informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Com a conseqüència de l'accident, el motorista, un veí de Sallent de 49 anys, s'ha lesionat la clavícula i ha estat evacuat per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 12:50h.