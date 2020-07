Un incendi crema la nau de Bo de debò de Sant Vicenç de Castellet

Un incendi ha cremat aquest migdia la nau número 1 de l'empresa Bo de debò al polígon Clot del Tufau de Sant Vicenç de Castellet. Una desena de dotacions dels bombers està treballant per apagar les flames que han cremat, de moment, un 75% de la nau, segons fonts dels Bombers de la Generalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 14.15h i no hi havia ningú a les instal·lacions de l'empresa on tampoc hi ha havia activitat. Actualment, els Bombers, després de més d'una hora i mitja treballant-hi ja han pogut controlar el foc.



La columna de fum generada a causa de les flames ha cridat tant l'atenció que els Bombers de la Generalitat han rebut més de 150 trucades d'avís:





El @112 ha rebut més de 150 trucades per alertar de l'incendi d'indústria de Sant Vicenç de Castellet pic.twitter.com/JMMWMW9y78 — 112 (@112) July 12, 2020

L'empresa Bo de Debò te tres naus repartides pel polígon Clot del Tufau, la número 1 que és la que està cremant, és on hi ha ubicats els laboratoris, oficines, envasat i gran part de la producció alimentària.