Un incendi crema la nau de Bo de debò de Sant Vicenç de Castellet

Un incendi crema des d'aquest migdia la nau número 1 de l'empresa Bo de debò al polígon Clot del Tufau de Sant Vicenç de Castellet. Una desena de dotacions dels bombers, Protecció Civil i voluntàris d'ADF està treballant per apagar les flames que han cremat, de moment, un 75% de la nau, segons fonts dels Bombers de la Generalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 14.15h i no hi havia ningú a les instal·lacions de l'empresa on tampoc hi ha havia activitat. També s'ha desplaçat al llocs dels fets un helicòpter que està sobrevolant la zona. Actualment, els Bombers, després de més d'una hora i mitja treballant-hi ja han pogut controlar el foc. Per altra banda, una part dels ADF estan duent a terme tasques de contenció del foc al Camí del Pla, ubicat a la part del darrere de la nau 1 de la fàbrica Bo de Debò, per evitar que les flames es propaguin al bosc.



El @112 ha rebut més de 150 trucades per alertar de l'incendi d'indústria de Sant Vicenç de Castellet pic.twitter.com/JMMWMW9y78 — 112 (@112) July 12, 2020

L'empresa Bo de Debò te tres naus repartides pel polígon Clot del Tufau,, és on hi ha ubicats els laboratoris, oficines, envasat i gran part de l'elaboració alimentària.Aquesta empresa va començar a funcionar l'any 1942 amb el negoci familiar que d'una carnisseria es va convertir en supermercat, des de on es va començar a elaborar plats preparats. A mitjans dels anys vuitanta, els responsables van donar un gir al negoci i es van centrar en els plats preparats. L'any 2002 l'empresa va adquirir a Terrassa unes instal·lacions de 1500m2, on va començar l'expansió del negoci i no seria finsque avui coneixem a Sant Vicenç de Castellet.