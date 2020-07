Un incendi crema la nau principal de Bo de Debò al Clot del Tufau de Sant Vicenç

Un incendi va cremar ahir una bona part de la nau principal de l'empresa Bo de Debò al polígon Clot del Tufau de Sant Vicenç de Castellet.

El foc es va iniciar passades les dues del migdia i els Bombers van mobilitzar fins a un total de 16 dotacions per fer front a les flames que van cremar, aproximadament, el 75% d'una de les tres naus que l'empresa de menjar preparat té en aquest polígon industrial. Tot i la importància dels danys materials, en el moment que es va declarar l'incendi no hi havia activitat ni persones a la nau i no es van haver de lamentar ferits.

La nau afectada és la número 1 de Bo de Debò, ubicada al carrer de Maria Aurèlia Capmany, i en la qual s'ubica gran part de l'elaboració i envasatge de productes alimentaris de l'empresa, els laboratoris i el departament d'administració. Atesa l'afectació de la nau, la previsió era que avui els treballadors d'aquesta nau no anessin al seu lloc de feina, segons va poder saber Regió7.

El foc va originar una alta i densa columna de fum que durant hores va ser visible des de bona part de la comarca del Bages. De fet, segons van explicar fonts del mateix cos de Bombers de la Generalitat, la seva visibilitat va originar unes 150 alertes al telèfon d'emergències 112.

Un total de 16 dotacions dels Bombers de la Generalitat van desplaçar-se per actuar al lloc del fets, on, quan van arribar-hi, el foc ja s'havia desenvolupat.

L'incendi es va donar per controlat a mitja tarda i a les vuit del vespre hi havia encara 11 unitats treballant a la zona. La previsió era que aquests efectius s'anessin retirant, de manera gradual, a partir de les 11 de la nit.

A part de les diferents unitats terrestres dels Bombers, un helicòpter del mateix cos -que no va arribar a descarregar aigua-, equips de l'ADF Protectors del Bosc es van desplaçar fins a la zona per fer tasques de contenció de les flames i evitar així que arribessin a la zona forestal que envolta el perímetre del polígon del Clot del Tufau. També hi havia diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local i Protecció Civil fent tasques de suport.

L'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, també es va desplaçar fins al lloc dels fets i lamentava l'incendi, que va afectar una de les empreses que els darrers any s'ha erigit com una de les més importants del municipi pel que fa al nombre de treballadors. De fet, l'última edició de «L'Estructura Empresarial del Bages», publicada per l'Ajuntament de Manresa, situa Bo de Debò com l'empresa amb més facturació del municipi, amb una xifra de negoci de l'entorn dels 20 milions d'euros i entre les 50 primeres de tota la comarca.

Bo de Debò va instal·lar-se al municipi l'any 2011, procedent de Terrassa, on des del 2002 tenia unes instal·lacions de 1.500 metres quadrats.

Els orígens de l'empresa, però, es remunten al 1942 quan va començar com una carnissera que després va evolucionar cap a supermercat i va començar a elaborar plats preparats. Va ser als anys 80 quan el negoci va fer un gir total i es va centrar totalment en els plats preparats, un negoci aleshores encara incipient i que l'empresa va impulsar.