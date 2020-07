El temporal deixa 45,1 litres a Manresa i provoca cues a la C-55

Un temporal ha descarregat fort aquest dilluns a la tarda a la Catalunya Central. A Manresa, el ruixat ha deixat 45,1 litres/m2, segons Meteoclimatic, una quantitat d'aigua molt elevada que ha caigut en poca estona i que ha obligat a tallar a la circulació el túnel de l'avinguda de les Bases. A la C-55, entre la capital del Bages i Castellgalí, s'han format bassals de grans dimensions a la calçada (vegeu la foto) que, sumats a la reducció de la visibilitat, han format importants retencions, especialment en sentit sud.

Segons els Bombers de la Generalitat, aquest cos ha atès una vintena de serveis com a conseqüència de les fortes pluges, la majoria d'ells a la comarca del Bages. Se'ls ha requerit principalment per acumulació i filtració d'aigua i afirmen que no n'hi ha hagut cap de greu.

A més dels 45,1 litres de Manresa, altres registres de precipitació destacats (aquests segons el Servei Meteorològic de Catalunya), són els 42,5 litres que han caigut al Santuari de Queralt i els 36,7 de Castellar de n'Hug (al Clot del Moro).

El vídeo mostra la virulència del temporal al seu pas per Navarcles: