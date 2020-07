La família de Montse Careta es personarà com a acusació particular si es reobre el cas

La família de Montse Careta confia que el jutjat número 2 de Sabadell reobri el cas pel crim d'Helena Jubany el desembre del 2001 i es pugui investigar "amb profunditat i amb els mitjans actuals". D'aquesta manera, asseguren en un comunicat, esperen poder demostrar la seva innocència. La família considera que Careta va ser una víctima més, com Helena Jubany, d'una o vàries persones "que segueixen fent la seva vida en plena llibertat". Si finalment el jutge considera que hi ha incidís per obrir el cas una altra vegada, la família ha anunciat que es personarà com a acusació particular contra l'autor o autors de la mort d'Helena Jubany, per la possible inducció al suïcidi de Montse Careta quan era a la presó.