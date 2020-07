Els municipis del Bages Sud fan front comú contra les ocupacions delinqüencials

Els alcaldes dels municipis del Bages Sud han acordat avui unitat d'acció per fer front a les ocupacions conflictives que hi ha als municipis i que segons han explicat, han anat a l'alça durant el confinament. Els alcaldes s'han reunit a Sant Vicenç de Castellet, municipi on tal i com ha recordat la seva alcaldessa Adriana Delgado, ja fa anys que hi ha presència d'aquest tipus d'ocupes i que en les últimes setmanes fins i tot ha provocat concentracions de veïns per protestar per la situació.

A la reunió també hi havia representants dels ajuntaments de Manresa, Monistrol, Castellbell i el Vilar, Marganell, Castellgalí i el Pont de Vilomara, municipis en els quals també hi ha problemes amb ocupacions conflictives. De fet, en els darrers mesos, la situació s'ha agreujat i en municipis com Marganell i Castellgalí s'hi han arribat a ocupar torres i xalets. En els altres municipis, més compactes, en canvi el problema és principalment amb blocs i pisos propietat de grans tenidors. Per aquesta raó, un dels punts en els quals ha insistit Delgado és que els propietaris denunciïn la situació perquè es puguin eliminar les ocupacions de tipus «delinqüencial».

Delgado ha explicat que han acordat demanar a les administracions superiors canvis legislatius per dotar d'eines el món local per lluitar contra aquestes ocupacions. També han acordat fer passos per trobar escletxes legals que els permetin fer desallotjaments sense la necessitat que hi hagi una ordre judicial, sempre i quan es tracti d'ocupacions que generen problemes de convivència.

En la reunió també han decidit crear un grup de treball per poder concretar els «protocols» comuns davant les ocupacions conflictives.