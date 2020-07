Jutgen l'acusat d'una agressió a la Carpa del Riu de Manresa

El ministeri públic demana una pena de 18 mesos de presó per a l'acusat d'agredir un home a la Carpa del Riu el 30 de juliol del 2016. Segons el fiscal, cap a les 4 de la matinada, l'acusat va discutir amb la víctima fins que finalment l'acusat, juntament amb una altra persona que no ha pogut ser identificada, van colpejar la víctima i li van provocar dues ferides al cap, un edema al llavi i un hematoma cervical. A més, el telèfon de la víctima també va rebre danys com a conseqüència de l'agressió. El cas es jutjarà avui a Manresa.