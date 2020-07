L'incendi a Bo de Debò destrueix la seva cuina central de Sant Vicenç

L'incendi a l'empresa Bo de Debò de Sant Vicenç va destruir la cuina central, que és on s'elaboren gairebé la totalitat dels productes de l'empresa.

Ahir al matí, una dotació de Bombers encara treballava a la fàbrica remullant la zona d'on encara sortien algunes columnes de fum.

En concret, les flames van afectar la nau número 1 i ahir els treballadors d'aquesta nau no van anar a treballar, a l'espera que l'empresa concretés com s'organitzarà a partir d'ara, segons van explicar fonts del comitè d'empresa.

A la nau afectada és on hi ha la cuina central i d'on surten la gran majoria dels productes de l'empresa com els carnis -cuinats o sense cuinar-, arrossos i pastes, entre d'altres. Es dona la circumstància que l'empresa havia fet una important inversió per tal de modernitzar i ampliar la capacitat de producció d'aquesta nau, en especial amb la incorporació d'un duplicat de serveis de fregidores i l'ampliació de la línia de producció de canelons, entre altres millores. A la nau número 1 també hi ha el laboratori, que s'hauria salvat de les flames.

A part de la nau afectada, l'empresa té dues naus més al mateix polígon del Clot del Tufau. Segons fonts sindicals, actualment, la firma estava adequant la nau número dos -que igual que la primera és al carrer Maria Aurèlia Capmany- per tal de poder-hi traslladar la secció de carnis i així poder alliberar espai en favor de la cuina central.

Pel que fa a la tercera nau de Bo de Debò, la número 3, ahir s'hi treballava amb normalitat i a més en aquesta època de l'any hi ha molta activitat, ja que és on es produeix el gaspatxo, un dels productes estrella durant el mesos d'estiu.

També és en aquesta nau on s'elaboren truites, s'hi fan tasques d'embalatge i actualment també hi ha la part d'oficines.

El foc es va declarar diumenge cap a les dues al migdia i va generar una densa columna de fum que va ser visible des de molts punts de la comarca i que va generar unes 150 trucades als telèfons d'emergències. Els Bombers van mobilitzar un total de 16 dotacions per apagar el foc. A més, es van mobilitzar les ADF i un helicòpter del mateix cos de Bombers va sobrevolar la zona durant tota la tarda de diumenge per tal d'actuar si les flames acabaven afectant la zona boscosa que envolta el polígon del Clot del Tufau.

Va ser a partir de les 11 de la nit que els Bombers es van començar a retirar de forma progressiva del lloc dels fets fins que finalment, ahir al matí, ja no més hi quedava una dotació.

Bo de Debò és una de les empreses més importants de Sant Vicenç de Castellet i compta amb una plantilla propera als 300 treballadors, amb diferents oscil·lacions en funció dels canvis en la demanda que hi ha en cada època de l'any. Els seus productes arriben al client final a través dels supermercats.

Bo de Debò va instal·lar-se a Sant Vicenç de Castellet el 2011, procedent de Terrassa. Els orígens de l'empresa, però, es remunten al 1942, quan va començar com una carnisseria que després va evolucionar cap a supermercat i va començar a elaborar plats preparats.

Va ser als anys 80 quan el negoci va fer un gir de 360 graus i es va centrar totalment en els plats preparats, un negoci aleshores encara incipient i que l'empresa va impulsar.