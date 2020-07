S'enfronta a tres anys de presó per una baralla a Manresa

L'acusat d'haver ferit un home en el transcurs d'una discussió a Manresa s'enfronta a una petició de tres anys de presó per part de la fiscalia. Segons el ministeri públic, cap a 2/4 de 12 de la nit del 26 de febrer del 2019, l'acusat es va dirigir al domicili de la vícitma, al carrer de Ramon d'Iglesias de Manresa, i davant del portal de casa de la víctima i en el marc d'una discussió l'acusat va clavar un cop al cap a la víctima amb un objecte contundent, que li va provocar una ferida que va requerir cinc punts de sutura, i li va deixar una cicatriu d'uns cinc centímetres. Per aquests fets, el fiscal demana tres anys de presó per a l'acusat i que indemnitzi la víctima amb 500 euros. El judici està previst avui a Manresa.