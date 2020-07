Un veí dels Hostalets de Pierola mor quan practicava parapent a la Conca de Barberà

Un veí dels Hostalets de Pierola de 51 anys ha mort aquest dimarts al migdia al patir un accident quan volava en parapent.

Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, l'avís als serveis d'emergències l'ha donat un testimoni que ha vist com l'aparell es precipitava per les immediacions d'un generador eòlic al paratge del Casalot de les Monges, prop d'un camí rural que va de Forés a Belltall.

Arran de l'alerta s'ha mobilitzat el GRAE dels Bombers que s'ha desplaçat fins al lloc dels fets en helicòpter amb la col·laboració de l'Equip de Rescat i Intervenció (ERI) del SEM, i de forma simultània es desplaçaven tres dotacions terrestres fins al lloc per fer tasques de suport. Els Mossos d'Esquadra també han activat tres patrulles.

El SEM ha destinat dues unitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat. Els efectius de rescat han atès l'accidentat però, malgrat les maniobres de reanimació, no han pogut fer res per salvar-li la vida. Ara, els Mossos d'Esquadra obriran diligències per esclarir les causes de l'accident.