Tallada la C-55 a Callús per l'avaria d'un camió

La carretera C-55 està tallada aquest dimecres a primera hora del matí en sentit sud a l'altura de Callús per l'avaria d'un camió, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El trànsit es desvia a hores d'ara per l'interior del municipi bagenc, a l'espera que es pugui retirar el vehicle avariat. L'incident s'ha produït a les 7.11 h del matí al quilòmetre 42 de la via, en direcció a Abrera.





A l'Àrea Metropolitana de Barcelona no hi ha retencions destacades però es comença a incrementar el volum de trànsit



