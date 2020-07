S'enfronta a vuit anys de presó per abusar d'una menor a l'antiga Menfis de Berga

Un home de 52 anys, A. B. F., acusat d'abusar d'una menor a les instal·lacions abandonades de l'antiga Menfis de Berga, s'enfronta a vuit anys de presó. Quatre anys són pels abusos sexuals a una menor de 16 anys, i els altres quatre per un delicte de tràfic de drogues. Per aquest últim delicte també hi ha un altre processat, J. C. M., de 27 anys, pel qual s'enfronta a quatre anys de presó.

Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, el mes de gener del 2019, en una data que no determina, A. B. F. presumptament va fer tocaments a la víctima, que aleshores tenia 14 anys, i la va asseure sobre d'ell. Segons explica el ministeri públic els tocaments van tenir lloc en una sala de l'antiga discoteca on l'acusat va portar la víctima amb l'excusa de fer-li una neteja d'aura, i aprofitant que la menor estava sota els efectes de la droga. La noia va acudir a l'hospital el 20 de febrer. Arran de la seva explicació els professionals mèdics van activar el protocol contra abusos sexuals i els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació.

Pel que fa al tràfic de drogues, el ministeri públic considera que entre els mesos d'octubre del 2018 i gener del 2019 els dos processats es van posar d'acord per ocupar les instal·lacions abandonades de l'antiga discoteca Menfis de Berga per, presumptament, vendre-hi droga. En concret, diu el fiscal, els dos encausats van vendre marihuana a menors, a partir de 12 anys, sent coneixedors de la seva edat. Els menors anaven al recinte, diu el fiscal, a la tarda quan sortien de l'escola. Segons la fiscalia, els acusats van vendre drogues a un total de nou menors.

A més, un dels menors als quals van vendre substàncies estupefaents va haver de ser atès a l'hospital el 29 de novembre del 2018 com a conseqüència de la gran quantitat de substàncies tòxiques que havia ingerit i que li havien estat facilitades a l'antiga Menfis.

Va ser arran de les explicacions facilitades pels menors quan, el 22 de febrer del 2019, per ordre del jutjat d'instrucció 2 de Berga, es va portar a terme una entrada i escorcoll a la discoteca. Allà van trobar una bossa amb 5,18 grams de marihuana d'una puresa del 10,5%. L'objectiu de la droga, diu l'escrit, era la seva venda a terceres persones i estava valorada en 28 euros.

L'home acusat de tràfic de drogues i abusos va ser detingut l'1 de març del 2019 al Vendrell, d'on era veí, i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó. En canvi, a l'altre acusat, que va ser detingut a Berga el 22 de febrer, el jutge el va deixar en llibertat.

Els dos acusats s'enfronten a una petició de quatre anys de presó per un delicte agreujat de tràfic de drogues a més d'una multa de 50 euros. A. B. F., que també està acusat d'abusos sexuals a una menor de 16 anys, s'enfronta a quatre anys més de presó, i el fiscal també demana la prohibició d'acostar-se a la víctima durant un any més després de la privació de llibertat, i també que se li imposi una condemna de cinc anys de llibertat vigilada.

El judici per aquest cas està previst que se celebri a partir de dimarts de la setmana que ve a l'Audiència Provincial de Barcelona.