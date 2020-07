Detingut a Manresa per llençar objectes a la policia i amenaçar de mort els agents

Agents de la Policia Local de Manresa han detingut aquesta matinada un veí de la ciutat de 36 anys, amb diversos antecedents, a qui imputen un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat.

Els fets han ocorregut a quarts de tres de la matinada, quan els agents atenien un requeriment de molèsties per soroll d'un grup de persones que es trobaven a la plaça del Carme.

Arribades al lloc diverses patrulles, les persones s'han anat dispersant, amb l'excepció del detingut que ha mantingut una actitud provocativa vers els agents, als que ha amenaçat de mort i ha llençat un estri metàl·lic dels utilitzats per triturar marihuana, un telèfon mòbil i ha xutat una ampolla de vidre que hi havia al terra en direcció els agents, moment en el que ha intentat fugir marxant corrents. L'home ha estat perseguit per diversos agents, que finalment han pogut detenir-lo.

L'individu, molt violent en tot moment, ha mantingut la seva agressivitat fins i tot quan era atès a l'hospital, on ha començat a donar puntades de peu a la porta del box on s'esperava per ser atès, doblegant la porta de tal forma que ha calgut una dotació de bombers per desencallar-la i que els agents poguessin treure'l i dur-lo a la comissaria.