Nou ensurt a l'empresa Bo de Debò de Sant Vicenç per l'encesa d'un punt calent

Nou ensurt aquest dijous a la nit a l'empresa Bo de Debò de Sant Vicenç de Castellet per l'encesa d'un punt calent. La indústria bagenca va ser devorada per les flames diumenge passat i ahir a la nit, a 1/4 de 10, els Bombers van rebre l'avís que hi tornava a haver foc. Es tracta d'un petit punt calent, d'uns dos metres quadrats, que fumejava.

S'hi va desplaçar una dotació dels Bombers, que va treballar durant una hora i mitja remullant bé la zona. L'incident d'ahir no va provocar altres danys a la nau, el 75% del qual es va veure greument afectada per l'incendi de diumenge, que va calcinar la cuina central de Bo de Debò.