Rescaten dues persones que no podien acabar un ràpel a Montserrat

Dues persones van haver de ser rescatades aquest dijous a la nit pels Bombers mentre feien ràpel a Montserrat, a la via '98 octanos' de la Magdalena Superior (Collbató). La corda se'ls va quedar travada mentre descendien la via i no podien continuar el ràpel.

El cos d'emergències va rebre l'avís a 2/4 d'11 de la nit i va activar quatre dotacions, totes terrestres, que van localitzar els escaladors (un home i una dona) sans i estalvis. Els van ajudar a baixar i els van acompanyar al seu vehicle, sense que haguessin de ser atesos per personal mèdic.