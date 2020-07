Tallat un carril de la C-25 a Sallent per l'accident d'un turisme

Un carril de la C-25 a Sallent, en direcció a Girona, està tallat a causa de l'accident d'un turisme. Els fets han tingut lloc aquest divendres al matí a les 9.22 h, al punt quilomètric 144. El vehicle accidentat ha patit una sortida de via i ha quedat ocupant els dos carrils de la carretera en sentit Girona, que ha quedat tallada al trànsit.



A les 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i ara hi ha aturades d'un quilòmetre al tram afectat. El conductor del vehicle ha estat atès per personal del SEM al lloc dels fets per mal d'esquena, segons fonts dels Bombers, que hi han treballat amb dues dotacions per desconnectar les bateries del turisme i retirar-lo de la via.







?Tallada la C-25 a Sallent en direcció Girona arran d'un accident amb un vehicle implicat pic.twitter.com/sKuzUMrR07 — Trànsit (@transit) July 17, 2020